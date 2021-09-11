قال كين ماكالوم، رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية الداخلية (أم آي 5) إن الجهاز أحبط 31 مخططا إرهابيا "في مراحلها الأخيرة"، على مدار السنوات الأربع الماضية.

وسلط ماكالوم الضوء على المخاطر التي يشكلها نظام طالبان في أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وسلط ما ذكره ماكالوم الضوء على حجم المشكلة التي لا تزال تواجهها أجهزة الأمن في سعيها لحماية البريطانيين بعد مرور عقدين على هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن.

وأضاف ماكالوم: "نواجه صراعا عالميا مستمرا من أجل هزيمة التطرف، والحماية من الإرهاب".

ونقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قوله: "يؤسفني أن اقول إن التهديد الإرهابي للمملكة المتحدة أمر حقيقي ومستمر".

وتابع: "في حين أن المخططات الأخيرة كانت (إسلامية متطرفة بشكل رئيسي)، هناك أيضا عدد متزايد من مخططات الهجوم التي دبرها إرهابيون يمينيون متطرفون".