تشهد اسكتلندا انقساما بواقع النصفين بشأن قضية السعي للانفصال عن المملكة المتحدة فيما تحاول الوزيرة الأولى نيكولا ستارجن تنشيط مساعيها لإجراء استفتاء آخر على الانفصال بعد الجائحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وأظهر استطلاع تم إجراؤه لصالح صحيفة "سكوتسمان" تقدم معارضي الانفصال بنسبة 52 % مقابل 48 % بعد استبعاد المشاركين الذين لم يحددوا موقفهم في التصويت.

ويأتي ذلك بعد يوم من استطلاع تم إجراؤه لصالح شبكة "سكاي نيوز" وضع مؤيدي الاستقلال في المقدمة، بنسبة 51 % مقابل 49 %.

وقالت ستارجن، رئيسة الحزب الوطني الأسكتلندي المؤيد للانفصال، إن إدارتها في إدنبرة ستستأنف العمل للتحضير لاستفتاء الأسبوع الجاري وإن الإدارة ستدعم مغادرة المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).