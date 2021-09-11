طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقترحات لتحسين المنظمة والتعاون الدولي.

وقال جوتيريش للصحفيين بعد تقديم تقرير تاريخي جديد إلى الجمعية العامة في وقت سابق إن "عالمنا يتجه إلى التحول ليصبح غير طبيعي وأكثر فوضوية وأكثر إنعداما للأمن وأكثر خطورة بالنسبة للجميع".

وتابع "نحن نتحرك في الاتجاه الخاطئ ونحن في لحظة محورية.الاختيارات التي نتخذها الآن يمكن أن تضعنا على مسار صوب الانهيار ومستقبل من الأزمات المستمرة، أو تحقيق انفراجة إلى عالم أكثر صداقة للبيئة وأكثر أمنا".

وفي التقرير الذي يحمل عنوان "أجندتنا المشتركة"، اقترح جوتيريش عقد قمة عالمية خلال عامين لدراسة قضايا من بينها كيفية حماية الأصول العالمية- مثل المحيطات- وتحقيق التطلعات المشتركة مثل السلام والصحة العالمية.

وقال جوتيريش إن "القمة ستدرس أيضا أجندة جديدة للسلام تشمل إجراءات لتقليص المخاطر الاستراتيجية من الأسلحة النووية والحرب الإلكترونية والأسلحة القاتلة ذاتية التشغيل".