أجرت مؤسسة "يو جوف" استطلاعا للرأي أظهر أن ما يقرب من ثلثي البريطانيين يرفضون إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن 64 بالمئة من 1000 مشجع شملهم الاستطلاع هذا الاسبوع، أبدوا معارضتهم لخطط فيفا بتقليص الفجوة بين كل نسختين من كأس العالم، لينضموا إلى روابط الجماهير والاتحاد الأوروبي (يويفا) وروابط الدوريات الكبرى في العالم المعارضة لذلك الموقف.

وذكرت الدوريات الأوروبية، وهي رابطة تضم الدوري الإنجليزي ودوري الدرجة الأولى، أن أعضاءها عارضوا بحزم وبالإجماع المقترح الذي قدمه الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق ومدير التطوير بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وذهب الاتحاد الأوروبي (يويفا) إلى أبعد من ذلك، بعدما قال رئيسه أليكساندر سيفرين في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية أن البلدان الأوروبية قد تقاطع البطولة في حال الموافقة على تلك المقترحات.

وأظهر استطلاع "يو جوف" ، أن المشجعين الأصغر سنا هم الأكثر تفضيلا لإقامة كأس العالم بشكل منتظم، لكن حتى الوقت الحالي، فإن الفكرة لاقت تأييد 27 بالمئة فقط من الفئة العمرية ما بين 18 وحتى 24 عاما.

وبشكل عام فإن واحدا من كل خمسة (نسبة 21 بالمئة) يؤيد الفكرة، وثمانية بالمئة يؤيدونها بشدة، ويعارض 64 بالمئة المخطط بقوة، فيما يعارض ما نسبته 24 بالمئة التغييرات إلى حد ما.

ويأتي مقترح فينجر ليمثل إقامة بطولة كبرى في كل عام، سواء كانت بطولة كأس العالم أو أي بطولة قارية أخرى مثل كأس أمم أوروبا، ليتم إقامتها في كل شهر حزيران / يونيو.

ومع ذلك فإنه سيكون هناك توقف دولي واحد أو اثنين طوال الموسم، في تشرين أول / أكتوبر فقط، أو في تشرين أول/ أكتوبر وآذار / مارس، ليقلص ذلك من الفترة التي يقضيها اللاعبين مع منتخبات بلادهم.