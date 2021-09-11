أعلنت القوات الإيطالية مصادرة 500 عمل للرسام البريطاني فرنسيس بيكون وُصفت بأنها مزيفة، فضلا عن أصول أخرى بينها مبالغ مالية، بقيمة تزيد عن 3,5 ملايين دولار.

وفي إطار هذا التحقيق، وُجهت اتهامات لخمسة أشخاص بتشكيل عصابة أشرار بهدف "التوثيق والتداول بأعمال فنية مزيفة" و"التزوير وتبييض الأعمال"، بحسب بيان رسمي.

وأبرز هؤلاء المشتبه بهم هو هاوي جمع من مدينة بولونيا شمال إيطاليا، وفق وسائل إعلامية، وهو كان منذ 2018 ملاحقا بموجب تحقيقين مختلفين بحسب البيان.

وكان تحقيق أول أُطلق من جانب قوات الدرك الإيطالية بعدما اكتشف عناصرها لديه "أعمالا كثيرة من الفن المعاصر" بينها "رسوم تحمل توقيع فرنسيس بيكون، أحد أشهر فناني القرن العشرين".

وأجري التحقيق الثاني من جانب السلطات الضريبية بعد رصد "تدفقات مالية مع الخارج (...) لا تتناسب مع مصادر الدخل القانونية"، وفق البيان.

واشتُهر فرنسيس بيكون (1909 - 1992) خصوصا بلوحاته الثلاثية، بينها عمل بعنوان "ثلاث دراسات للوسيان فرويد" بيع في مقابل 142,4 مليون دولار سنة 2019 في مزاد لدار كريستيز في نيويورك، ما جعله من بين أغلى عشر لوحات في المزادات.