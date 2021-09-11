قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب إن قرار الحكومة البريطانية زيادة الضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المسجلة في البورصة ليس نبأ جيدا بالنسبة للمستثمرين بشكل عام، لكن تأثيره سيكون محدودا.

وأضاف أن هذه الخطوة من جانب الحكومة البريطانية ليست كافية لكي تغير الشركات سياسات التوزيعات النقدية، نظرا لارتفاع سعر هذه الضريبة بالفعل.

وأشار خبراء البنك بقيادة شارون بيل إن الضريبة يدفعها البريطانيون الأفراد والمؤسسات عما يحصلون عليها من توزيعات نقدية داخل وخارج بريطانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حوالي ثلثي الأوراق المالية المطروحة للتداول في بورصة لندن مملوكة لمستثمرين أجانب لا يخضعون لزيادة الضريبة.

وبحسب خبراء البنك الأمريكي فإن بريطانيا قد تصبح أقل جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة إذا أصبحت معدلات الضرائب بشكل عام عقابية أو ظهرت احتمالات لزيادتها بهدف مواجهة أعباء جائحة فيروس كورونا المستجد.