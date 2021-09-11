قالت وزارة الدفاع النمساوية إن طائرة حلف شمال الأطلسي "الناتو" من طراز بوينج سي17- انتهكت "بشكل جسيم" المجال الجوي للبلاد

وحلقت الطائرة فوق بحيرة أتيرسي القريبة من سالزبورج على ارتفاع ألف متر فقط بدلا من الارتفاع المحدد للطيران عند نحو 10 آلاف متر.

وقال متحدث عسكري إن الطائرة تعاملت "كما لو أن شخصا يقود عكس طريق سريع"، ما هدد حركة الطيران بشكل كبير.

ورافقت مقاتلتان نمساويتان طائرة النقل إلى خارج المجال الجوي النمساوي إلى المجر المجاورة، حيث يوجد أسطول الحلف من طائرات سي.17-

وذكر قال المتحدث أن هذه الواقعة هي أكثر الانتهاكات خطورة للمجال الجوي النمساوي خلال العشرين عاما الماضية.