قالت الكاتبة هيلاري مانتل في مقابلة إن الملكية البريطانية التي يعود تاريخها لما يزيد على ألف عام ربما تختفي في غضون جيلين.

وأضافت مانتل، التي اشتهرت بثلاثيّتها الروائية التاريخية (وولف هول)، أنها معجبة بتفاني الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما ووريث العرش الأمير تشارلز أمير ويلز.

وقالت مانتل (69 عاما) لصحيفة التايمز "أعتقد أنهما يقومان بدورهما... بأفضل ما يمكن وبكل جدية".

ولكن عندما سُئلت عن المدة الباقية للنظام الملكي، ردت بأنه "في تقديرها" مجرد جيلين.

وقالت "من الصعب جدا فهم الفكرة وراء النظام الملكي في عالم حديث يُنظر فيه إلى أناس على أنهم مشاهير فحسب".

وإذا تحققت وجهة نظر مانتل، فلن يصبح الأمير جورج ملكا. والأمير جورج البالغ من العمر ثمانية أعوام هو حفيد الملكة إليزابيث والثالث في ترتيب ولاية العرش بعد جده تشارلز (72 عاما) وأبيه الأمير وليام (39 عاما).

وعلى الرغم من أن الاستطلاعات تشير إلى أن أغلبية واضحة من البريطانيين ما زالوا يدعمون النظام الملكي ويحترمون بشكل خاص الملكة ويُعجبون بها، أظهر استطلاع للرأي في مايو أيار أن الشبان في بريطانيا يفضلون الآن رئيس دولة منتخبا.

وأحجم متحدث باسم قصر بكنجهام عن التعليق.