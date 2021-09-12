توصل باحثون في كلية الطب جامعة "مين" الأمريكية إلى أن استهلاك الزبادي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع لدى كبار السن الذين يعانون من ارتفاع مستوياته.

ويعد ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي لأمراض القلب والوفاة، وعامل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية، والسكر، ولطالما تم اقتراح النظام الغذائي كوسيلة لخفض مستويات ضغط الدم.

وفي الدراسة الحالية ، فحص الفريق البحثي العلاقة بين استهلاك الزبادي وضغط الدم بين كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو لا يعانون منه .. وقاموا بتحليل بيانات مقطعية لـ915 بالغًا (بمتوسط أعمار بلغت 62.1 عامًا)، وكشف الفريق عن انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي بين أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يتناولون الزبادي.