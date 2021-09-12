أعلنت حديقة حيوان أتلانتا، أن بعض الغوريلات الموجودة بالحديقة قد سجلت "نتائج اختبار إيجابية مفترضة" تظهر إصابتها بفيروس كورونا /كوفيد-19/.

وأوضح مسؤولو حديقة الحيوان في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنهم علموا بإصابة الغوريلات بعد ظهور الأعراض المرضية عليها مثل السعال، وإفرازات الأنف، وتغيرات طفيفة في الشهية.

وقالت حديقة حيوان أتلانتا في بيان: "فور ظهور هذه العلامات، تابعت فرق رعاية الحيوان والطب البيطري وأجروا على الفور اختبار فيروس كورونا SARS-CoV-2.. وتم إرسال العينات إلى مختبر أثينا للتشخيص البيطري في جامعة جورجيا، حيث تبين أنها إيجابية.