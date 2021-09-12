أعلن علماء تشيليون اكتشاف أول بقايا في نصف الكرة الجنوبي لنوع من "السحالي المجنحة" من العصر الجوراسي تُعرف باسم التيروصور.

وكانت أحفوريات للديناصور الذي عاش قبل حوالى 160 مليون سنة في ما يعرف اليوم بصحراء أتاكاما، قد نُبشت عام 2009.

وثبت حاليا أنها عائدة إلى نوع من التيروصورات، وهو أول مخلوق من هذا القبيل يُعثر عليه في غودوانا، شبه القارة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والتي شكلت في ما بعد كتل اليابسة في نصف الكرة الجنوبي.

وقال الباحث جوناتان ألاركون من جامعة تشيلي إن هذه المخلوقات كان لها جناحان يصل مداهما إلى مترين وذيل طويل وخطم مدبب.

وأضاف "نظهر أن توزيع الحيوانات في هذه المجموعة كان أوسع مما هو معروف حتى الآن".

وذكر العلماء في مجلة "أكتا باليونتولوجيكا بولونيك" العلمية أن هذا الاكتشاف كان أيضا "أقدم تيروصور معروف تم العثور عليه في تشيلي".