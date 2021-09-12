أظهرت دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة (أكستر) في بريطانيا أن الأشخاص الذين يتعارض نمط نومهم مع ساعات أجسامهم الطبيعية، هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وانخفاض مستويات الرفاهية .

وقالت الدراسة - التي نشرت نتائجها في (الفيزياء الجزيئية) الطبية - إن "أقوى دليل حتى الآن على أن كونك مبرمجًا وراثيًا لتكون من الأشخاص الذين يفضلون الاستقياظ مبكرا يقيك من الاكتئاب الشديد ويحسن من مستويات الرفاهية، فضلا عن تحسين حالتك الصحية".. منوهة بأن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى أنماط عمل أكثر مرونة لتناسب احتياجات الأفراد.

وطور الفريق البحثى في الدراسة، مقياسا جديدا لـ"اضطراب التحولات الاجتماعية" يعمل على قياس التباين في نمط النوم بين أيام العمل وأيام الفراغ.. ووجدوا أن الأشخاص الذين عانوا من خلل فى أداء الساعة البيولوجية لأجسامهم كانوا أكثر إبلاغا عن معاناتهم من الاكتئاب والقلق، فضلا عن تراجع مستوى الرفاهية والحالة الصحية، كما وجدوا أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا في الصباح كانوا أكثر ميلا للالتزام بساعة الجسم الطبيعية.