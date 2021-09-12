افتتح بنك الاستثمار الأوروبي معرضا للصور في ستوكهولم يضم 21 مشروعًا أخضر ومستدامًا مولها البنك في السويد على مدى السنوات القليلة الماضية، وتظهر كيفية دعم الاتحاد الأوروبي للطاقة الخضراء والنقل المستدام وإعادة التدوير المبتكرة وغيرها من الابتكارات في السويد.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس - في بيان اليوم /الأحد/ - إن البنك استثمر في العديد من المشاريع في السويد منذ عام 1994 خاصة في مجال دعم المشاريع الخضراء والمستدامة في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه من خلال بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي تم تنفيذ مشروعات التحول للطاقة المتجددة والنقل المستدام، ووفر بنك الاستثمار الأوروبي ما يزيد على ملياري يورو للمشاريع السويدية في عام 2020.

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي يقدم الأموال من أسواق رأس المال ويقرضها للمشاريع التي تدعم أهداف الاتحاد الأوروبي حيث يتم منح حوالي 90% من جميع القروض إلى داخل الاتحاد الأوروبي.