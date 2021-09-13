فاز الإيطالي أندريا موزي (21 عاما) ببطولة الذاكرة التي استضافتها ألمانيا هذا العام وحطم رقما قياسيا عالميا في هذه العملية.

ومن بين إنجازات أخرى، تمكن من حفظ عدد يتألف من 630 رقما خلال خمس دقائق في مسابقة يطلق عليه "سبيد نمبرز" (الارقام السريعة)، حسبما قال المنظم سيتفن بويتلو لوكالة الأنباء الألمانية. وإذا تأكد هذا سيكون رقما عالميا.

وقال بوتيلو إن موزي فاز بالسباق العشري (ديكاثلون) في مسابقة "ميموري اكس ال" برقم قياسي يبلغ 8594 نقطة، ليتفوق على 1700 من المتسابقين في مسابقات الذاكرة.

وشارك متسابقون من خمس دول في البطولة التي أقيمت في تورجيلو بشرق ألمانيا، وتضمنت التحديات حفظ صور وتسلسل كلمات وسلاسل ممتدة من الأرقام.