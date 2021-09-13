انضم عشرات الآلاف من الدنماركيين إلى ولي العهد الأمير فريدريك في سباق "رويال ران" وهو سباق شعبي أطلقه الأمير المحب للرياضة.

وتم تنظيم الفعالية في مناطق مختلفة. وركض فريدريك أولا 6ر1 كيلومتر في سوندربورج القريبة من الحدود الدنماركية الألمانية، وبتشجيع من رئيس وزراء ولاية شليسفيج هولشتاين، دانيال جوينتر.

وقال فريدريك إنه "يوم رائع". ولاحقا، ركض في أودينس، ثم ركض في لفة فخرية مع الرياضيين الأولمبيين وأولمبياد المعاقين قبل أن يقطع مسارا بطول 10 كيلومترات في كوبنهاجن في المساء.

وتم إلغاء سباق الجري الملكي العام الماضي، كما تم تأجيل جولة أخرى كان من المقرر تنظيمها في أيار/ مايو الماضي.