بلغ موسم قطف الياسمين أوجّه في فرنسا، بين منطقتي الألب والبحر المتوسط، لإعداد عطر "شانيل" الشهير "نوميرو سانك" الأكثر مبيعا في العالم الذي يحتفى هذه السنة بالذكرى المئة لإطلاقه.

ولم تعد هذه الزهور البيضاء الصغيرة للنبتة المعروفة علميا باسم "ياسمينوس غرانديفلوروم" تزرع سوى في نحو عشر مزارع في محيط مدينة غراس الفرنسية، مهد صناعة العطور.

وهي تتفتّح في الليل وتُقطف في النهار. وقطفها من شجيرات القانة مهمّة شاقة تنجزها نساء بنسبة 90 % يحنين الظهر أو ينخفضن تحت أشعّة الشمس الحارقة لجني الزهور يدويا في حركة تتكرّر آلاف وآلاف المرّات، إذ يتطلّب الأمر جمع 8 إلى 10 آلاف زهرة لتشكيل كيلوغرام واحد.

وتقول كوليت مول (50 عاما) التي تزرع عائلتها هذه النبتات الفوّاحة منذ العام 1840 وبشكل حصري لدار "شانيل" منذ 1987 على مساحة تمتدّ على 20 هكتارا هي قيد التوسّع "الياسمين رقيق جدّا".

ويستمرّ موسم قطف الياسمين من تموز/يوليو إلى تشرين الأول/أكتوبر ويأتي الجزء الأساسي من العمّال الموسميين الذين يتراوح عددهم بين 40 و50 شخصا "كلّ سنة"، بحسب مول. وتساعدهم في مهمّتهم أسر بلغارية تجتذبها الرواتب المقدّمة في فرنسا حيث يساوي الحدّ الأدنى للأجور أربع مرّات ذاك المقدّم في بلدها، فضلا عن العلاوات على المحاصيل.

ويقول فابريس (56 عاما) زوج كوليت "يتطلّب الأمر الكثير من الصبر والمرونة وخفّة اليد"، مشيرا إلى أن الزهرة خفيفة جدّا "لدرجة أنكم قد لا تشعرون بها عند إمساكها باليد".

ويسمح نظام جوفي للرّي بالتقطير بتوفير المياه بنسبة 20 %. ويقع مصنع العائلة في محيط المزرعة وفي داخله حاويات من الفولاذ المقاوم للصدأ تُنقع فيها الورود لاستخراج جزيئات عطر الياسمين منها في محاليل من مركّب الإيزوهكسان الكيميائي غير المسرطن الذي حلّ محلّ الهكسان قبل ثلاث سنوات.