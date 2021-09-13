رفعت مجموعة من موظفي إدارة شرطة لوس انجليس دعوى قضائية اتحادية للطعن في أوامر المدينة بإلزام جميع موظفي لوس انجليس بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الدعوى، التى رفعت يوم السبت الماضي، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجليس ، تزعم أن الأوامر تنتهك الحقوق الدستورية للموظفين فيما يتعلق بالخصوصية والإجراءات القانونية ، وتطلب من المحكمة إعفاء فوري ودائم لهذه المتطلبات.

وتشمل دعاوى موظفي شرطة لوس أنجلوس ستة أفراد "لم يتمكنوا من الحصول على إعفاء طبي أو ديني" من متطلبات التطعيم باللقاح، فضلا عن أفراد "أصيبوا وتعافوا بالفعل من كوفيد19-" ولديهم أجسام مضادة طبيعية لمكافحة الفيروس، كما جاء في الدعوى.

وتزعم الدعوى أن أوامر المدينة تتجاهل الحماية الطبيعية التي توفرها هذه الأجسام المضادة ويقول الموظفون إنه "يمكنهم أداء واجباتهم الوظيفية بأمان لحماية أنفسهم وزملائهم والمجتمع الذي يخدمونه من خلال تدخلات غير صيدلانية مثل الفحوص الصحية اليومية وارتداء الأقنعة والحجر الصحي".

كما تزعم الدعوى أن الموظفين تعرضوا للمضايقة والضغط غير المبرر للحصول على التطعيم من قبل قادة شرطة لوس أنجليس، بما في ذلك ضابط برتبة "كابتن" قال خلال اجتماع إن المدينة مستعدة لطرد آلاف الضباط إذا لم يتم تطعيمهم.

وجاء في الدعوى أن القادة وصفوا الضباط غير الملقحين بأنهم "غير مؤهلين للخدمة" وأخبروهم بأنهم سيحرمون من الترقية والمهام الخاصة بسبب عدم تلقيهم التطعيم.