خسرت شركة "أوبر تكنولوجيز" دعوى قضائية جديدة بشأن حقوق عمل السائقين العاملين لديها، بعد أن قضت محكمة في أمستردام بأن قانون العمل الجماعي المحلي يشمل العاملين الذين يقومون بنقل الركاب باستخدام تطبيق "أوبر" في هولندا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن المحكمة قولها في حكمها، إن العلاقة القانونية بين "أوبر" وسائقيها، تستوفي جميع خصائص عقد العمل. ويتعين على "أوبر" العمل بموجب "اتفاق العمل الجماعي للنقل بسيارات الأجرة" لحماية السائقين، مما يسمح لهم في بعض الحالات بالمطالبة بالراتب المتأخر.

كما طلبت المحكمة من "أوبر" دفع مبلغ 50 ألف يورو (59 ألف دولار)، للنقابة المحلية للعمال، كتعويض عن عدم الامتثال للاتفاق.

ومن جانبها، قالت شركة "أوبر" إنها سوف تطعن على القرار.