من المقرر أن يتم إدراج سهم شركة ليليوم الألمانية للتأكسي الطائر الكهربائي ببورصة ناسداك الأمريكية لشركات التكنولوجيا يوم الأربعاء المقبل.

كانت ليليوم، ومقرها ميونخ، قد أعلنت في آذار/ مارس الماضي أنه للوصول إلى هذه النتيجة، يتم دمج الشركة مع "كويل" وهي كيان لأغراض خاصة مدرجة بالفعل بالبورصة.

وقالت "كويل" إن المساهمين صوتوا لصالح الاتفاق يوم الجمعة الماضي. وتقدر الصفقة قيمة الشركة المندمجة بـ 3ر3 مليار دولار.

والطائرات الكهربائية لشركة ليليوم الناشئة للطيران، والتي تبلغ سعتها سبعة مقاعد، سيتم إنتاجها في ألمانيا.

وستقلع الطائرات وتهبط عموديا، لكنها ستقطع المسافات بمساعدة أجنحة مثل تلك الموجودة بالطائرات التقليدية.

وتعتزم ليليوم تجهيز مواقع للإقلاع والهبوط في ولاية فلوريدا بالتعاون مع شركة فيروفيال لتشغيل المطارات.

وتهدف شركة أزول البرازيلية للطيران شراء 220 طائرة كهربائية من ليليوم بمليار دولار، وتخطط أيضا لإقامة تعاون استراتيجي.