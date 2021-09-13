لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب ثمانية بجروح في حادث اصطدام عنيف بين حافلة ركاب وشاحنة في شمال غرب الجزائر، حسبما أعلنت أجهزة الإنقاذ.

وقع الحادث في واد خبازة بولاية النعامة (650 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة)، وفق ما أوضحت الحماية المدنية في بيان على فيسبوك.

وكانت حافلة نقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين سيدي بلعباس وبوسمغون.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام عدة حافلة الركاب وقد تحطّم جزأها الأمامي بالكامل، بينما انقلب الجزء الخلفي للشاحنة.

ونقل المصابون الثمانية إلى مستشفى محلي.

وفتحت قوات الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب الحادث، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه إلى أهالي ضحايا حادث المرور.

وقال على تويتر "كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر أبناءها في حوادث مفجعة كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة".

أضاف "تعازي الخالصة لأهالي الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى".

وتعد السرعة، لا سيّما بالنسبة إلى سائقي سيارات النقل المشترك، السبب الأبرز لحوادث السير في الجزائر.

وبحسب "المندوبية الوطنية للسلامة المرورية"، وهي هيئة حكومية، قضى 3275 شخصا في حوادث سير في الجزائر في العام 2019 فيما أصيب أكثر من 30 ألفا، وذلك في حصيلة سجّلت تراجعا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة.