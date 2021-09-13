جرى افتتاح مستشفى جديد للحيوانات في الضفة الغربية المحتلة وسط اتجاه متزايد بين الفلسطينيين لتربية الحيوانات الأليفة وتدليلها.

ويعتبر مستشفى رويال كير البيطري الذي يملكه الطبيب البيطري أحمد العمد في مدينة نابلس أحد المرافق القليلة في الأراضي الفلسطينية التي تقدم خدمات العناية بالقطط والكلاب والحيوانات الأخرى واستقبالها للإقامة أثناء سفر أصحابها.

وقال احمد العمد "طبعا هذا مستشفى بيطري مجهز كامل، تجهيزاته خاصة للقطط والكلاب وموجود في نابلس. طبعا هذا طلعت فكرة المشروع هذا والمستشفى البيطري نظرا للحاجة لعمل فحوصات متقدمة للحيوانات والوصول لتشخيص صحيح وتقديم العلاجات اللازمة للحيوانات".

وأصبح اقتناء الحيوانات الأليفة أكثر شيوعا في الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات الأخيرة إذ يوجد الآن في بعض المتاجر الكبرى الفلسطينية أقسام مخصصة لأغذية الحيوانات ومستلزماتها.

وقال العمد "طبعا تم عمل المشروع بناء على ازدياد الحاجة إليها بالسوق لمثل هيك مشروع."

وأضاف أن هذا مشروع خاص غير أنه مستعد لاستقبال الحيوانات الضالة التي تحتاج إلى خدمات طبية.