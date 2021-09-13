عثر أحد الليبيين المقيمين بالقرب من الصحراء الكبرى على بقايا هيكل عظمي شبه متكامل في الصحراء الليبية يشير إلى ديناصور صغير.

ووفقا لخبر أوردته وكالة الأنباء الليبية مساء الأحد، فإن الهيكل في حجم راحة اليدين، وقد تضررت بعض اطرافه ، لكن بنيته العامة مازالت متماسكة ويتمتع برأس قوية وفكين ظاهرتين ، وأكثر ما يميزه هو ضآلة حجمه الذي لا يتجاوز " 15 " سنتيمترا.

وقال المواطن الذي عثر على الهيكل للوكالة إنه :"عثر عليه ظاهرا بفعل عوامل التعرية ، ولفت نظره حجم الرأس مما جعله يلتقط الهيكل والذي تبين له انه يشبه الديناصورات الكبيرة من حيث الشكل رغم صغر حجمه ، فهو يتمتع بأسنان كبيرة وفك قوى مقارنة بحجمة".

وأوضح المواطن أنه تواصل مع مختصين في علم الحفريات فأخبروه بأن ما عثر عليه هو نوع ينتمي لفصيلة "كونغو نافون كيلي "، الذي سبق الديناصورات و " التيرو صورات " الطائرة، وأن بعضها يبلغ طوله فقط (10) سنتيميتر .

وبحسب الوكالة، تبين من الصور التي التقطت للهيكل أن الديناصور الصغير يبدو أنه كان بالغا وقت وفاته، بسبب حلقات النمو الموجودة في عظامه.

ويحتفظ المواطن ببقايا الديناصور كذكرى عن حقب مرت على الحياة في الأراضي الليبية ، وهو ما جعله يهتم بالاطلاع ودارسة حقبة الديناصورات كثيراً ويقرأ عنها، مبديا استعداده لمنح ما عثر عليه لأي جهة علمية أو جامعه تريد دراسة هذه الحفرية والاستفادة منها علمياً.