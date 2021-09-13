انضمت سويسرا، التي تميزت بين جيرانها الأوروبيين بنهج عدم التدخل بشكل عام في التعامل مع الوباء، إلى صفوف الدول التي تزيد الضغط على غير الحاصلين على التطعيم ضد كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه مع امتلاء المستشفيات وانشغال باقي أنحاء أوروبا الغربية بعمليات التطعيم، تقوم الحكومة السويسرية بما وصفه أحد أعضائها قبل أسابيع قليلة بأنه أمر "غريب"، حيث تطلب شهادات تطعيم من الراغبين في المشاركة في الأنشطة العامة.

واعتبارا من اليوم الاثنين، سوف يتعين على سكان واحدة من أغنى دول العالم إبراز تصاريح دخول المطاعم ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية. ويجب عليهم إثبات الحصول على اللقاح أو الخضوع لفحص أظهر عدم إصابتهم أو أنهم متعافين من الإصابة بالفيروس.

وتظهر إحصاءات التطعيم في وكالة بلومبرج أن 53% من سكان سويسرا قد تلقوا تطعيما كاملا مقارنة بـ 71% في فرنسا المجاورة و62% في ألمانيا. وعلى صعيد متصل، ارتفع عدد حالات الإصابة بشكل كبير.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، أصبحت منطقة أبنزل إنرودن الريفية في سويسرا الآن ضمن أكبر 10 بؤر لكورونا في أوروبا.

وانتقد المعارضون قرار الحكومة السويسرية ووصفوه بأنه فرض للقاحات على الناس. وتجمع العشرات أمام البرلمان في برن الأسبوع الماضي للاحتجاج. لكن يبدو أن الخطة تمضي في طريقها. وأدى الانحراف عن خط الحكومة القائل بأن التطعيم هو قرار شخصي تماما إلى زيادة الطلب على اللقاحات.