تعقد جامعة الدول العربية الدورة التاسعة لندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية في العاصمة الصينية بكين غدا /الثلاثاء/ وذلك عبر المنصة الرقمية.

وتأتي الندوة التي تنظمها إدارة الثقافة وحوار الحضارات التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية في إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي 2020-2022.

وصرحت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الندوة ستعقد تحت عنوان " التواصل بين الحضارتين الصينية والعربية في سياق التشارك في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك " ، وستناقش الندوة المحاور الثلاثة التالية : ( الدعوة إلى التضامن والتسامح واحترام الحضارة الفريدة لكل دولة ولنظامها الاجتماعي - تعزيز الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية العريقتين - تعميق التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات ودفع التواصل الشعبي في إطار مبادرة /الحزام والطريق/) .

وأكدت أبو غزالة أن الأمة العربية لديها تاريخ طويل من التواصل التجاري والثقافي والأدبي بينها وبين الصين، وجامعة الدول العربية حريصة على تطوير هذه العلاقات واستمرارها وإنجاح أهداف منتدى التعاون العربي الصيني الذي أصبح جسراً للتواصل والاتصال وتحقيق التقارب بين الشعوب العربية والشعب الصيني العريق وتعزيز القواسم المشتركة بينهم.