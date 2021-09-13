دعت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" الشبابية المعنية بالبيئة إلى إضراب عالمي من أجل المناخ في 24 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقال فرع الحركة في ألمانيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، قبل الإعلان الرسمي عن الإضراب، إن النشطاء يسعون إلى حشد محتجين في جميع أنحاء العالم في محاولة للضغط على صناع القرار السياسي.

وقالت الناشطة الألمانية كارلا ريمتسم، لـ(د.ب.أ)، إن النشطاء أرادوا إرسال إشارة واضحة قبيل الانتخابات الاتحادية الألمانية، المقررة في 26 أيلول/سبتمبر، والمطالبة بـ "تغيير شامل وفوري".

واتهمت السياسيين بأنهم استغلوا قضية تغير المناخ خلال الأشهر القليلة الماضية كقضية انتخابية، دون الدفع لاتخاذ تدابير تكون كافية لمكافحتها.

ولفتت إلى أنه بدون ضغط من المجتمع، لن تعمل الحكومة الألمانية القادمة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما يصل إلى 5ر1 درجة بالمقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

وتتوقع الحركة تنظيم أكثر من 1100 إضراب في 78 دولة في 24 أيلول/سبتمبر. وتم تسجيل إجمالي 277 فعالية وتجمعا في أنحاء ألمانيا حتى الآن.