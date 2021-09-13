حل الفحم محل طاقة الرياح كأهم مصدر للطاقة في ألمانيا في النصف الأول من هذا العام، بالتزامن مع احتدام الجدل حول تدابير تغير المناخ قبل الانتخابات العامة في 26 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين أن 56% من 9ر258 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء المولدة في ألمانيا جاءت من مصادر تقليدية مثل الفحم أو الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 9ر20% مقارنة بالنصف الأول من عام .2020

وفي المقابل، انخفضت حصة الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والغاز الحيوي بنسبة 7ر11% لتشكل 44% من إجمالي الكهرباء المولدة في ألمانيا مقارنة بالفترة من كانون ثان/يناير حتى حزيران/يونيو من العام الماضي.

وبحسب بيانات المكتب، كان عدم وجود رياح متواصلة في الربيع السبب الرئيسي للانخفاض. وانخفضت حصة طاقة الرياح بمقدار 21%.

وتم سد الفجوة بشكل أساسي عن طريق الكهرباء المولدة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وبعد طاقة الفحم وطاقة الرياح، كان الغاز الطبيعي ثالث أهم مصدر طاقة لإنتاج الكهرباء في النصف الأول من هذا العام، بحصة بلغت 4ر14%، متقدما على الطاقة النووية، التي بلغت حصتها 4ر12%.