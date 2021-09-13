يهدف المصنع الجديد الخاص بشركة "أولا اليكتريك موبيليتي"، والمخصص لصناعة الدراجات الكهربائية (السكوتر)، إلى تصنيع 10 ملايين وحدة سنويا، أي ما يوازي نسبة 15 بالمئة من عدد الدراجات الكهربائية في العالم بحلول عام 2022، وذلك خلال عملية ستديرها النساء بالكامل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن التصنيع الذي يتم بقيادة بهافيش أجاروال، يأتي كآلية متابعة لشركة "أولا" الناشئة التي تعمل في مجال نقل الركاب، والتي من المتوقع أن تظهر لأول مرة في الأسواق العامة، في العام المقبل.

وقال مؤسس المصنع إن الرؤية الخاصة بمشروعه الجديد هي توفير "تنقل نظيف للعالم، وبصمة خالية من الكربون، وقوة عاملة شاملة".

وبدأت المجموعة الأولى من عمال المصنع الجديد - الذي سيتم بتكلفة تبلغ 330 مليون دولار - عملهم هذا الأسبوع.