أطلق حزب سياسي نيوزيلندي عريضة اليوم الثلاثاء لتغيير اسم البلاد رسميا إلى "أوتياروا".

ويشار إلى أن أوتياروا، التي غالبا ما تترجم إلى "أرض السحابة البيضاء الطويلة"، هو اسم شائع الاستخدام لنيوزيلندا. ومع ذلك، فإن لديها تاريخ متنازع عليه ويعتقد أنها استخدمت في الأصل فقط للإشارة إلى "نورث أيلاند"، بدلا من البلاد ككل.

كما يرغب حزب "تي باتي ماوري" في استعادة أسماء الماوري لجميع البلدات والمدن وأسماء الأماكن بحلول عام 2026، حسبما قال الزعيمان المشاركان راويري وايتيتي وديبي نجاروا باكر في بيان.

وقال وايتيتي: "لقد حان الوقت لإعادة تي رو ماوري إلى مكانها الصحيح كلغة رسمية أولى في هذا البلد. نحن بلد بولينيزي، نحن أوتياروا".

ومن جانبها قالت نجاروا باكر إن تغيير اسم البلاد "سيساعد في استعادة وضع لغتنا".

وتستخدم العديد من الشركات والإدارات الحكومية في نيوزيلندا بالفعل اسم أوتياروا ، بما في ذلك على جوازات سفر المواطنين.

وأصبحت تي ريو ماوري لغة رسمية في نيوزيلندا في تموز/يوليو .1987