من المقرر أن تسمح تايلاند لحاملي التراخيص بالاتجار في الماريجوانا الطبية، في خطوة من شأنها أن تفيد صناعة الأدوية بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء

وقد وافقت حكومة رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، على مجموعة من القواعد التي ستجعل تصدير واستيراد وبيع وحيازة الماريجوانا الطبية، قانونيا من جانب الوكالات الحكومية والمرافق الطبية والتعاونيات الزراعية وحاملي التراخيص المعتمدين.

ويشار إلى أن تايلاند، وهي الدولة الأولى في المنطقة التي تقرر تقنين استخدام الماريجوانا الطبية، تعمل حاليا على تسهيل القواعد بصورة أكبر للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا النوع من النباتات، في الأغذية والمشروبات ولزيادة دخل المزارعين.