تقوم شركة ألمانية في مدينة هامبورج شمالي البلاد بدراسة نشاط الطائرات بدون طيار ومحاكاة كيفية تداخلها مع حركة الطيران الأخرى، في محاولة للبحث في قضايا السلامة.

وتبدأ شركة "درونيك"، المملوكة جزئيا لسلطة مراقبة الحركة الجوية الحكومية وشركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم" اليوم الثلاثاء في رحلات جوية تجريبية في موقع اختبار "يو-سبيس" التابع لها في منطقة ميناء هامبورج.

ويو-سبيس عبارة عن مساحة جوية مخططة ومخصصة لاختبار حركة الطائرات بدون طيار وفقا لقواعد وإجراءات خاصة.

وقالت درونيك، في بيان، إن الهدف هو المساعدة في تطوير الإجراءات التي ستسمح بترتيب رحلات الطائرات بدون طيار بسرعة وأمان ودون موافقة مسبقة قبل فترة طويلة.

وذكرت الشركة أنه سيتم اختبار عدة أمور" من بينها محاكاة التداخل الآمن والمنسق لحركة المرور الجوية المأهولة وغير المأهولة في الجو في يو-سبيس".

وتتضمن الرحلات التجريبية سيناريو طوارئ يتعين فيه على مشغل الطائرة بدون طيار تجنب طائرة هليكوبتر تحلق في ميدان الاختبار خلال مهلة قصيرة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الاختبار مدعوم بصورة جزئية من وزارة النقل.