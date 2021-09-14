أصبح تاكيميتسو تاكيزاكي، مؤسس شركة "كيانس" المتخصصة في تصنيع أجهزة الاستشعار الإلكترونية، أغنى رجل في اليابان، بعد استحواذه على شركة الملابس الشهيرة "يونيكلو" المملوكة لرجل الأعمال الياباني اداشي ياناي.

ووفقا لمؤشر وكالة بلومبرج لمليارديرات العالم، فإن ثروة تاكيزاكي تقدر حاليا بنحو 2ر38 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أن تضاعفت أسهم شركة "كيانس" منذ بداية العام الماضي.

ويشير مؤشر بلومبرج إلى أن ياناي، الذي خسر أكثر من خمس ثروته في عام 2021، لديه صافي ثروة يقدر بنحو 6ر35 مليار دولار.

وتوضح بلومبرج أن هذه الصفقة تظهر كيفية تحول مشهد الثروة وسط جائحة فيروس كورونا، إذ يحل رائد أعمال التشغيل الآلي للمصانع محل قطب البيع بالتجزئة على رأس قائمة الأثرياء في اليابان. كما تعزز هذه الصفقة من مكانة شركة كيانس من خلال إدراجها المرتقب في مؤشر نيكي 225، المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو.

وعن تصنيف قائمة الأثرياء، يقول ميتسوشيجي أكينو، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة إيتشيوشي لإدارة الأصول في طوكيو: إنه "من المرجح أن يستمر هذا الوضع لفترة"، مشيرا إلى أنه "تمت إضافة العامل الكبير مؤخرًا إلى مؤشر نيكي 225".

وقد رفضت شركة كيانس التعليق على الأمر.

وقد أسس تاكيزاكي شركة كيانس في عام 1974 وبنى الشركة بثبات كشركة مصنعة لأجهزة الاستشعار وأدوات القياس وأنظمة رؤية الماكينة ومعدات أخرى للأتمتة الصناعية. وتتمتع الشركة التي يقع مقرها في أوساكا بهوامش ربحها المرتفعة ورواتب موظفيها الجيدة.

وقد ارتفعت أسهم كيانس بنسبة 96 في المئة منذ بداية عام 2020 ، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 167 مليار دولار. ووفقًا لهذا المقياس ، فهي ثاني أكبر شركة في اليابان بعد شركة تويوتا موتور كورب العملاقة للسيارات.