أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم الثلاثاء أن ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، قد أتمت ربط المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه مع إتمام عملية الربط مع الشبكة، سيبدأ فريق تشغيل المحطة الثانية في براكة عملية الرفع التدريجي لمستويات طاقة المفاعل، وعند اكتمال هذه العملية ستنتج المحطة الثانية ما يقارب 1400 ميجاواط من كهرباء الحمل الأساسي.

وبعد بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية في 27 آب/أغسطس أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات يدخل مرحلة التشغيل في العالم العربي.

وتعد محطات براكة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، حيث تضم أربع محطات متطابقة، وبدأت العمليات الإنشائية فيها عام 2012 .

ووصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسبتي إنجاز 95% و91% على الترتيب.