أعلنت الممثلة الأمريكية كيت هدسون / 42 عاما/ خطوبتها من صديقها داني فوجيكاوا / 35 عاما/ عبر منشور على صفحتها على موقع انستجرام لمشاركة الصور.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن هدسون نشرت صورة لها مع داني، أثناء وقوفهما على قمة جبل ويظهر الشاطئ في الأسفل، وهي ترتدي خاتم الخطوبة.

وكانت العلاقة بين داني وكيت قد بدأت عام 2016، ولديهما ابنة تدعى روز تبلغ من العمر عامين.

كما أن كيت لديها ابن / 17 عاما/ من زوجها السابق كريس روبنسون، الذي استمر زواجهما من 2000 حتى .2007

كما أن لديها ابن / 9 أعوام/ من خطيبها السابق المغني والموسيقي وكاتب الأغاني ماثيو بيلامي .