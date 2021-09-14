قال مسؤولون ألمان إن انقطاع التيار الكهربائي الذي تضررت منه نحو 300 ألف أسرة في مدينة درسدن شرقي البلاد يوم الاثنين كان على الأرجح بسبب احتكاك منطاد بمحطة تقوية.

وتجرى حاليا تحقيقات لمعرفة ما إذا كان وجود المنطاد حادثا أو متعمدا بطريقة ما، وفقا لما ذكرته شركة تشغيل الشبكة "ساكسين انيرجى" التي قالت إنه تم العثور على بقايا متفحمة لجسم طائر في الموقع .

وأثر انقطاع التيار الكهربائي على المساكن والمواقع الصناعية وامتد إلى المجتمعات المحلية المجاورة. وقالت "ساكسين انيرجى" إنها أعادت التيار الكهربائي إلى 95% من العملاء المتضررين بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).