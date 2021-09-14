قال خبير بارز إن المملكة المتحدة تواجه "شتاء قاسيا" بسبب مزيج من فيروس كورونا وفيروسات الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى التي سوف تعاود الانتشار.

وقال كالوم سيمبل، عضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ (سيج) وأستاذ صحة الطفل وطب تفشي الأمراض بجامعة ليفربول، لبرنامج "بريكفاست" الذي تقدمه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لن تتمثل المشكلة في فيروس كورونا فحسب"، مشيرا إلى أن الأمر قد يتطلب العودة للالتزام بارتداء الكمامات في بعض المناطق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن سيمبل القول إن "الفيروسات الموسمية الأخرى سوف تعود"، مشيرا غلى أن نظافة اليدين والتباعد الاجتماعي ساعدا في التخلص من الإنفلونزا، والعديد من الفيروسات الأخرى.

وقال: "الآن بعد أن أعدنا فتح المجتمع، علينا ... أن نتعايش ليس فقط مع كورونا، بل سوف تعود فيروسات الأنفلونزا والتهاب القصبة الهوائية، لذلك اعتقد أننا سوف نواجه نوعا من الشتاء القاسي".