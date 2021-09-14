افتتحت السلطات الفرنسية تمثالا وباحة لنجم الروك الفرنسي الراحل "جوني هاليداي" في العاصمة الفرنسية /باريس/ وذلك بعد مرور اربع سنوات على رحيله حيث توفي في السادس من ديسمبر الماضي عن عمر ناهز 76 عاما بسبب مرض السرطان في الرئة.

وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم /الثلاثاء/ ان هذا الإجراء يأتي في إطار تكريم لاشهر مغني روك عرفته فرنسا.

وكان اسم "هاليداي" الحقيقي هو "جون فيليب سميت" وولد بباريس في 15 يونيو 1943 حيث جمع بين الغناء والتلحين والتمثيل، وبدأ مسيرته الفنية "الرسمية" عام 1960. وهو والد لأربعة أبناء "دافيد" من المغنية "سيلفي فارتان"، و"لورا سميت" من "ناتالي باي"، و"جاد" و"جوي" من زواجه الأخير من "ليتيسيا".

يذكر أن مبيعات إصداراته سجلت أكثر من 100 مليون ديسك وسجل أكثر من 1000 أغنية منها أكثر من 100 قام بتلحينها بنفسه وحصل 40 مرة على ما يسمى في عالم التسجيلات القرص الذهبي و22 مرة على قرص البلاتين. وتابع حفلاته أكثر من 28 مليون شخص في 180 جولة غنائية.