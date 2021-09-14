نفت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت أنباء اعتزامها قبول العملات الرقمية المشفرة كوسيلة لسداد قيمة المشتريات من متاجرها الإلكترونية.

وبحسب أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم، فإن البيان الصحفي والذي يقول إن السلسلة ستسمح لعملائها بسداد قيمة مشترياتهم باستخدام العملات الرقمية هو بيان مزيف.

وكانت خدمة جلوبال نيوز واير الإخبارية قد وزعت البيان المزيف وفي وقت لاحق أصدرت جلوبال نيوز واير مذكرة على عملائها تؤكد فيه للصحفيين وغيرهم من القراء ضرورة تجاهل البيان الخاص بقبول وول مارت للعملات الرقمية.

وقال راندي هارجروف المتحدث باسم وول مارت إن السلسلة تواصلت مع شركة الخدمة الإخبارية من أجل التحقيق في كيفية نشر هذا البيان المزيف.

وكان هذا النبأ المزيف قد أدى إلى ارتفاع سعر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين بنحو 30% إلى والي 225 دولار لكل وحدة صباح اليوم بحسب موقع كوين ديسك المتخصص في تداول ومتابعة العملات الرقمية. وتراجع سعر العملة بعد ذلك إلى 29ر180 دولار.

كانت أنباء قد ذكرت أن وول مارت وقعت اتفاق شراكة مع مؤسسة لايتكوين يقضي بأن تتيح كل فروع وول مارت للتجارة الإلكترونية "إي كوميرس" خيار "باي ويز لايتكوين أوبشن" (خيار السداد بالعملة الرقمية لايتكوين" اعتبارا من أول تشرين أول/أكتوبر المقبل.