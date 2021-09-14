أعلنت شركة فوكس إنترتينمنت الأمريكية للإعلام والترفيه استحواذها على منصة الترفيه تي.إم.زد وكافة أصولها الإعلامية من مجموعة وارنر ميديا الأمريكية.

ووفقا لشروط الصفقة ستمتلك فوكس وتشغل كل الأصول الإعلامية الخطية والرقمية والتجريبية التي تحمل العلامة التجارية تي.إم.زد ومنها برامج تي.إم.زد وتي.إم.زد لايف وكلاهما يبث على 18 شبكة تلفزيونية فرعية مملوكة لشركة فوكس تيليفجن ستشنز، وموقع تي.إم.زد سبورتس الرياضي وبرنامج تي.إم.زد سبورتس الذي يبث على قناة إف.إس.1

في الوقت نفسه سيستمر هيرفي ليفين مؤسس ومدير تحرير منصة تي.إم.زد في المنصة ليتولى الإشراف على عملها اليومي. وسيكون ليفين مسؤولا أمام روب ويد رئيس قطاع الترفيه البديل والمنتجات الخاصة في شركة فوكس إنترتينمنت.

يذكر أن تي.إم.زد تأسست عام 2005 على يد ليفين والراحل جيم باراتور.