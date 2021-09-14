قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إن السفيرة الأردنية الدكتورة "سيما بحّوث" المديرة التنفيذية الجديدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة،"بطلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والفتيات، وأنها ستدافع أيضا عن المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب، فضلا عن كونها "مناصرة قوية لجودة التعليم وتخفيف حدة الفقر والحوكمة الشاملة".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" إن "بحّوث" تتمتع بخبرة في مجال النهوض بتمكين المرأة وإعمال حقوقها، والتصدي للتمييز والعنف، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما تتمتع بخبرة تفوق الـ 35 عاما في المجالات القيادية على المستويات الشعبية والوطنية والإقليمية والدولية.

وذكر بيان الأمين العام أن "بحّوث" شغلت في الآونة الأخيرة، منصب سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقبل ذلك، تبوأت منصب المديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الفترة من 2012 إلى 2016، والأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع التنمية الاجتماعية في جامعة الدول العربية، في الفترة من 2008 إلى 2012. كما عملت مع منظمة اليونيسف، ومع عدد من منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تدريس مادة دراسات التنمية والاتصال في جامعات مختلفة في بلدها الأردن.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خالص امتنانه للمديرة التنفيذية المنتهية ولايتها بومزيلي ملامبو-نوكا، من جنوب أفريقيا، على "الالتزام والخدمة المتفانية" التي قدمتها كرئيسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما أعرب عن تقديره للممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، التي ستواصل العمل كمديرة تنفيذية بالإنابة، إلى حين أن تتولى "بحّوث" مهام منصبها.