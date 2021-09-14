قطع المشاركون في ماراثون برايتون في جنوب بريطانيا مسافة أطول من المفترض بسبب حدوث خطأ في مقاييس مسار السباق.

وأوضح منظمو الماراثون أن السباق امتد لنحو ميل إضافي بسبب خطأ في مقاييس مسار السباق.

وفاز نيل ماكلمنتس بلقب الماراثون الذي امتد لمسافة 2ر26 ميل (2ر42 كم) وانتهى في منتجع برايتون بيير الشاطئي الشهير، حيث أنهى السباق في ساعتين و33 دقيقة.

وفي بيان عبر شبكة "فيسبوك" تقدم منظمو الماراثون بالاعتذار للمشاركين في السباق "بعدما امتد السباق لمسافة 568 مترا إضافيا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) البيان الذي جاء فيه "نشعر بخيبة أمل كبيرة بأن ذلك أثر على العداءين ونأمل ألا يفسد ذلك التجربة ، التي عادت بشكل رائع بعد غياب 18 شهرا".