سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام تبدأ أسعارها من 699 دولارا وشملت هاتف آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو

كشفت شركة أبل عن الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام، والتي شملت هاتف آيفون 13 وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو.

وشهد مؤتمر أبل إطلاق ساعة أبل الجديدة، وأول تطوير لـ آيباد ميني، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، إن الآيباد الجديد تصميمه قريبا من آيباد برو وآيباد إير.



آيباد جديد



سيدعم آيباد الجديد التوسيط في الكاميرا الأمامية، وسيكون معالج A13 أسرع بـ 20٪؜ من الجيل السابق، وكاميرا أمامية 12 ميغا بكسل.

ويبدأ سعره من 329 دولارا، وسيكون الجهاز موجها للطلاب بشكل عام.

وكشفت آبل عن آيباد ميني من الجيل السادس وهو بتصميم جديد، بحجم شاشة 8.3 إنش، وهو أكبر من الجيل الخامس، ويدعم منفذ USB-C ، وشبكة الجيل الخامس.

ويتمتع الجهاز بكاميرا خلفية 12 ميغابكسل، ويبدأ سعره يبدأ من 499 دولارا، وسيكون متاحا للطلب بدءا من اليوم.



الجيل السابع من آبل ووتش



وكشفت أبل عن الجيل السابع من ساعتها الذكية والتي ستكون قريبة في التصميم من الجيل السابق، إلا أنها ستكون أنحف قليلا.

ويتمتع الإصدار الجديد من بوجود كيبورد للرد على الرسائل و الإيميلات، كما أنه يتمتع ببطارية أفضل وشحن أسرع ، كما ستكون مقاومة للماء والتحطم.

ويبدأ سعر ساعة أبل من 399 دولارا.

آيفون 13



وكشفت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13، والتي شملت تحسين جودة الكاميرا وسطوع الشاشة بدقة أفضل بشاشة OLED، وذلك لكلا الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.

ومن أبرز مواصفات جهاز iPhone13 وiPhone13mini معالج A15، ومقاومة للماء والأتربة بمعيار iP68.

وسيكون الهاتف متوافرا بخمسة ألوان، فيما سيكون حساس الوجه أصغر من آيفون 12، والشاشة أكثر سطوعا بنحو 28%.

وستكون بطارية iPhone13mini أطول بنحو ساعة ونصف عن iPhone12mini.

وسيدأ سعر آيفون 13 من 799 دولارا.



مواصفات أخرى



وضع سينمائي جديد للتصوير

عدسة 12Mp مع فتحة f/1.5

- ميزة التثبيت البصري

- بطارية أكبر من الجيل السابق (زيادة بنحو 2.5 ساعة)

- يبدأ سعر iPhone 13 mini من 699 دولارا

- تم تطوير ميزة 5G

- الهواتف ستأتي بثلاث سعات 128 و256 و512 غيغا

مواصفات iPhone13Pro



معالج A15

معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز

ميزة ProMotion

متوافر بحجم 6.1 و 6.7 انش

العدسات توفر خاصية التصوير الليلي