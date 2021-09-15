أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في لاهاي أن هولندا ستلغي مسافة الأمان الإلزامية البالغة 5ر1 متر للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بدءا من 25 أيلول/سبتمبر بعد نحو 18 شهرا من تطبيقها.

ولكن في الوقت نفسه، سيتعين على مرتادي المطاعم والأحداث الرياضية والأنشطة الثقافية إبراز ما يثبت تطعيمهم أو أنهم لديهم نتيجة تحليل سلبية أو أنهم تعافوا من الفيروس.

ومع ذلك، واصل روته حثه على توخي الحذر ، قائلا: "هذا ليس اليوم الذي سيكون فيه كل شيء كما كان قبل فيروس كورونا، ولا تزال هناك الكثير من الإصابات ولا يزال الكثير من الأشخاص يدخلون المستشفيات من أجل ذلك".

وقال إن الغموض بشأن التطورات في الخريف لا يزال مرتفعا.