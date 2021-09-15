أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات مع لاعبة التنس البريطانية الشابة إيما رادوكانو بشأن أهمية إدراج دعم اللعبة على مستوى القاعدة الشعبية ضمن جدول الأعمال.

وحققت رادوكانو 18/ عاما/ إنجازا غير مسبوق يوم السبت الماضي حيث أصبحت أول لاعبة تشارك في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى عبر التصفيات وتواصل انطلاقتها حتى تتوج باللقب، وذلك إثر فوزها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وتوجت رادوكانو باللقب إثر تغلبها على الكندية الشابة ليلى فيرنانديز 6 / 4 و6 / 3 في المباراة النهائية مساء السبت.

كذلك أصبحت رادوكانو أول لاعبة بريطانية تتوج في بطولات جراند سلام، منذ تتويج فيرجينيا ويد في عام 1977 .

وتلقت رادوكانو رسالة تهنئة من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عقب تتويجها باللقب، ثم أجرت اليوم محادثات مع رئيس الوزراء تضمنت الحديث حول دعم الجيل القادم من لاعبي التنس.

وقال متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت" :"رئيس الوزراء تحدث مع إيما رادوكانو بعد ظهر اليوم لتهنئتها على انتصارها الرائع في بطولة أمريكا المفتوحة."

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"أثنى على عزيمتها ومهارتها وقوتها الذهنية خلال سلسلة من المباريات الصعبة، وقال إن المملكة المتحدة بأكملها اتحدت خلف نجاحها."

وتابع :"رئيس الوزراء وايما اتفقا على أهمية مواصلة دعم التنس على مستوى القاعدة الشعبية، وتشجيع الشباب على المشاركة في اللعبة."