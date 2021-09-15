أفادت تقارير إخبارية بأن أفراد عائلة الإمبراطور الياباني، ناروهيتو، سيؤجلون انتقالهم إلى مقر إقامتهم بعد تجديده، في القصر الإمبراطوري بطوكيو.

ونقلت وكالة "جي جي برس" للانباء عن وكالة القصر الإمبراطوري القول، إنه من المرجح أن تنتهي أعمال انتقال العائلة بحلول يوم الاثنين المقبل.

وقال مسؤولو وكالة القصر الإمبراطوري إن التأجيل يأتي في الوقت الذي يتم فيه إعطاء أولوية لإجراءات الوقاية من الاصابة بمرض "كوفيد 19-" أثناء أعمال انتقال العائلة إلى المنزل الجديد، بناء على رغبة الإمبراطور وزوجته.

وكانت عائلة تركت منزلها القديم، وهو "مقر أكاساكا السكنى الإمبراطوري" في حى "ميناتو وارد" بالعاصمة اليابانية، في السادس من أيلول/سبتمبر، وتقيم حاليا في المبنى الرئيسي للقصر، بصورة مؤقتة.