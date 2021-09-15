حصل أعضاء فرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي اس" على جوازات سفر دبلوماسية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مبعوثين شخصيين من الرئيس.

وأصبحت هذه الفرقة الشبابية السباعية التي تشكّلت في العام 2013 أوّل مجموعة موسيقية كورية جنوبية تتصدّر تصنيف أفضل الأغاني في الولايات المتحدة مع أغنية "داينامايت".

وتعتبر "بي تي اس"، واسمها اختصار لعبارة بانغتان سونييوندان التي تعني شباب كشّافة مقاومين للرصاص، من أشهر الفرق الموسيقية في العالم. وهي تدرّ مليارات الدولارات من العائدات على بلدها.

وتنوي سيول الاستفادة من شهرتهم العالمية وقد قرّر الرئيس مون جاي-إن تعيينهم مبعوثين خواص للأجيال المقبلة والثقافة.

وقال آر ام قائد الفرقة خلال مراسم تسلّم الجوازات الدبلوماسية في مقرّ الرئاسة "إنه لشرف عظيم لي أن أحمل هذا اللقب".

وكشف الرئيس الكوري الجنوبي خلال المراسم أن التحدّث عن الفرقة مع المسؤولين الأجانب هو وسيلة تسمح له بكسر الجليد.

وسينتفع أعضاء "بي تي اس" من المزايا الدبلوماسية، مثل الحصانة، خلال تأدية مهامهم الرسمية هذه.

وستلقي الفرقة بصفتها هذه خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 20 أيلول/سبتمبر، خلال جلسة مخصّصة لأهداف التنمية المستدامة. وستنقل هذه المداخلة مباشرة عبر الفيديو.

وكان قائد الفرقة قد ألقى خطابا بالإنكليزية في المحفل عينه سنة 2018.