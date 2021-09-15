حكم على أميركية بالسجن 53 عاما لتدبيرها هجوما بالقنبلة على مسجد في آب/أغسطس 2017 لم يسفر عن وقوع ضحايا.

كانت إيميلي كلير هاري (50 عاما) أدينت بشن الهجوم على مركز بلومينغتون الإسلامي في ولاية مينيسوتا، في ختام محاكمة جرت في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وحكم عليها قاض فدرالي الإثنين بالسجن 53 عاما بعد الاستماع إلى شهادات مسلمين أفادوا أنهم ما زالوا تحت وقع الصدمة جراء التفجير الذي وقع فيما كانوا يؤدون الصلاة.

وقالت مساعدة وزير العدل ليزا موناكو في بيان إن "هاري سعت لإرهاب مجموعة دينية بكاملها، والعقوبة المفروضة عليها تظهر بوضوح أنه لن يُسمح بأعمال الكراهية هذه".

وكان المسؤول الأمني المحلي السابق يترأس مجموعة متطرفة تعرف باسم "وايت رابيتس"، وكلف رجلين مهاجمة المسجد، فألقيا قنبلة يدوية الصنع في 5 آب/أغسطس 2017 على مكتب إمام المسجد.

وكان عدد من المصلين في المسجد خلال الهجوم الذي لم يوقع أي إصابات، غير أن الحريق الذي اندلع تسبب بـ"أضرار جسيمة" وفق وزارة العدل.

وفر المهاجمون الثلاثة وتم توقيفهم بعد أشهر من التحقيقات.