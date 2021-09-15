أبلغت العديد من مراكز التطعيم في اليابان عن اكتشاف مواد غريبة في لقاحات (فايزر) المضاد لـ(كوفيد- 19) بعد حالة أخرى حديثة عندما تم العثور على قوارير ملوثة في دفعة من لقاح (مودرنا)، حسبما ذكرت وكالة (كيودو)

وأضافت الوكالة الإخبارية اليابانية إنه تم العثور على مادة بيضاء عائمة في خمس قوارير غير مستخدمة من شركة (فايزر) في مراكز التطعيم في مدينتي ساجاميهارا وكاماكورا بمحافظة كاناجاوا وساكاي في محافظة أوساكا.

وقالت كيودو إن السلطات المحلية قالت إنها لم تستخدم الجرعات التي تحتوي على مواد غريبة، لكنها واصلت إعطاء اللقاحات المتبقية من نفس الدفعة بعد أن ثبت أنها نظيفة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تبلغ فيها اليابان عن العثور على مواد غريبة في لقاحات كوفيد-19 الموزعة في البلاد. في أواخر أغسطس، تم تعليق ثلاث دفعات من حوالي 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا بعد أن عثر صيدلي على جزيئات سوداء في بعض القوارير. وتم تحديد المادة فيما بعد على أنها مسحوق معدني. احتوت القوارير الملوثة الأخرى على بقايا أغطية مطاطية من الحقن غير الصحيح للحقن.