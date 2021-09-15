من "هاميلتون" إلى "الأسد الملك" مرورا بـ "شيكاغو"، تعود الاستعراضات الموسيقية الشهيرة إلى برودواي، في مؤشّر جديد إلى حياة قريبة من تلك المعهودة سابقا بعد 18 شهرا من التوقّف بسبب وباء كوفيد-19.

تقف جيني ميلانوسكي الآتية مع ابنتها من بوسطن، في الصف منذ الخامسة والنصف صباحا أملا في شراء بطاقة لمشاهدة عرض "هاميلتون" في مسرح ريتشارد روجرز قرب ساحة تايمز سكوير.

وهي تقول لوكالة فرانس برس "أعشق هذا العرض. لقد شاهدته 11 مرة. سنشهد اليوم على طاقة مذهلة".

وتعيد مسارح برودواي فتح أبوابها تدريجا منذ مطلع الشهر الجاري، لكنّ مسرحيات كثيرة من بين الأكثر شعبية استأنفت عروضها الثلاثاء.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو "هذه ليلة عظيمة على طريق عودة مدينة نيويورك"، وذلك غداة احتفال "ميت غالا" الذي استقطبت مئات المشاهير والمؤثرين للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2019.

وفي ساحة تايمز سكوير، أمكن رصد تباشير عودة برودواي الثلاثاء أيضا من خلال إعادة فتح كشك يتيح شراء تذاكر لعروض اليوم نفسه مع الأمل في اقتناص بعض التخفيضات على التذاكر التي يتخطى سعر الواحدة منها في المعدل مئة دولار.