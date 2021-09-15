دعت الأمم المتحدة إلى إعادة توزيع جذرية لمليارات الدولارات من المساعدات الزراعية العالمية.

وأفاد تقرير بأن 87 % من هذا الدعم "مشوه للأسعار ومضر من الناحية البيئية والاجتماعية".

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه يجب أن يتم استخدام مبلغ يقدر بـ470 مليار دولار من إجمالي 540 مليار دولار تتدفق سنويا، بشكل مختلف لكي يكون التوزيع مستدام وعادل.

وتم إعداد التقرير بتكليف من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وآخرين.

وقال المدير العام لـ(فاو) كو دونجيو إن الدراسة "نداء لليقظة للحكومات حول العالم".

من جانبه، حثت انجر اندسون، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دول العالم على استغلال الفرصة من أجل "تحويل الزراعة إلى محرك كبير لرفاهية البشر وإلى حل للتهديدات الوشيكة من تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث".