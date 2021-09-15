يعمل حوالي 65% من الموظفين في ألمانيا بأجر أقل من 20 يورو في الساعة.

وبحسب رد مكتب الإحصاء الاتحادي على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، فإن 57% من الموظفين يحصلون على أجر أقل من 18 يورو في الساعة، بينما يحصل 42% من الموظفين على أجر أقل من 15 يورو في الساعة.

وبحسب البيانات، يعمل 32% مقابل أجر في الساعة يقل عن 13 يورو، بينما يحصل 26% على أجر أقل من 12 يورو، وأقل من 10 يورو بالنسبة لنحو 12% من الموظفين.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، ديتمار بارتش، إنه عقب سنوات من الائتلاف الحاكم الكبير، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقيادة الاشتراكيين لوزارة العمل، أصبحت ألمانيا دولة ذات أجور منخفضة، وأضاف: "إذا كان ثلثا الموظفين يتقاضون أقل من 20 يورو في الساعة، فإننا نعاني من قصور كبير في عدالة الأداء في ألمانيا... أصحاب الأداء الحقيقي - ممرضة كبار السن، عامل تسليم الطرود، الصراف، رجل الشرطة - يتقاضون رواتب منخفضة".